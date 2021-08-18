Тимановская — белорусским спортсменам: если думаете, что режим вас не коснется — это не так

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в своем Instagram рассказала, что подписала открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы.

«Я, как и многие тогда, осталась в стороне, предпочитая думать, что если буду просто готовиться к Олимпиаде, со мной ничего не произойдёт. Сегодня, ровно год спустя, я его подписала. Для меня это повод сказать всем спортсменам, что если вы думаете, что режим вас не коснется - это не так.

Я не знаю, где бы находилась сейчас и какие «признательные показания» давала на камеру, если бы не Фонд спортивной солидарности…» — написала Тимановская.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в НОК Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.

Ранее стало известно, почему Тимановская до сих пор выступает под белорусским флагом.