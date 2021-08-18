Олимпийский чемпион из Украины Беленюк стал старшим лейтенантом

Украинский депутат и олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк получил звание «старший лейтенант», сообщает пресс-служба министерства обороны Украины. Также Беленюку вручили пистолет в качестве поощрения.

Беленюк стал олимпийским чемпионом Токио в весовой категории до 87 килограммов, победив в финальной схватке венгра Виктора Леринца со счетом 5:1. Борец добыл единственную для сборной Украины золотую медаль на Играх-2020.

Беленюк — олимпийский чемпион Токио 2020, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Чемпион Европейских игр 2019 года в Минске. В 2019 году спортсмен стал Народным депутатом Верховной рады Украины от партии «Слуга народа».

Ранее Беленюк ответил российской телеведущей Ольге Скабеевой, которая ранее высказалась о танце спортсмена после победы на Олимпийских играх.

Напомним, спортсмен ранее сообщил о расистских оскорблениях в свой адрес, которые от услышал. Темнокожий спортсмен пожаловался, что неизвестные люди в центре Киева подошли к нему и стали выкрикивать «обидные вещи типа «черная обезьяна что-то знает про патриотизм?!» и «вали в Африку!»».