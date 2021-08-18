Форвард «Боруссии» Холанд перелез через ограждения, чтобы подарить футболку ребенку

Мюнхенская «Бавария» завоевала Суперкубок Германии, обыграв в Дортмунде «Боруссию» со счетом 3:1.

После завершения встречи норвежский нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд подошел к трибунам, чтобы поблагодарить за поддержку. Форвард решил подарить свою игровую футболку юному болельщику «шмелей», для чего футболисту пришлось перелезть через несколько ограждений.

Напомним, в составе мюнхенского клуба дубль оформил Роберт Левандовски. Еще один мяч на счету Томаса Мюллера. За «шмелей» отличился Марко Ройс.

Этот Суперкубок стал девятым в истории «Баварии».

Холанд выступает за «Боруссию» с сезона 2019/20. В составе «шмелей» норвежец сыграл 52 матча, в которых забил 50 мячей, а также сделал 13 результативных передач. Форвард перешел в дортмундский клуб из «Ред Булл» Зальцбург.

Суперкубок Германии.

«Боруссия» — «Бавария» — 1:3

Голы: 0:1 — Левандовски, 41, 0:2 — Мюллер (50), 1:2 — Ройс (64), 1:3 — левандовски (74).

Ранее донецкий «Шахтер» в первом матче противостояния команд в квалификации Лиги чемпионов обыграл «Монако» со счетом 1:0.