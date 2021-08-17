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Булыкин высказался против натурализации игрока «Спартака» Жиго

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Роман Владимиров/РИА «Новости»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался против натурализации игрока московского «Спартака» Самюэля Жиго.

«Честно говоря, я против натурализации, но если есть хорошие футболисты, то они, безусловно, могут помочь. У нас есть примеры Гильерме, Марио Фернандеса. Но я за то, чтобы воспитывались наши футболисты, чтобы уделялось больше внимания своим, тогда они будут вырастать до уровня сборной. Поэтому лучше воспитывать нашу молодежь, российскую, которая в будущем будет хорошими кадрами для национальной команды», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

Ранее Булыкин прокомментировал информацию о том, что наставник сборной России Валерий Карпин встречался с хавбеком столичного ЦСКА Аланом Дзагоевым.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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