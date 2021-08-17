Игроки «Баварии» почтили память Герда Мюллера перед матчем за Суперкубок Германии

Футболисты мюнхенской «Баварии» вышли на разминку перед матчем за Суперкубок Германии с дортмундской «Боруссией» в футболках с девятым номером, почтив память Герда Мюллера, который умер 15 августа.

Игроку было 75 лет.

За свою карьеру Мюллер выступал за ТСВ 1861, мюнхенскую «Баварию» и «Форт-Лодердейл Страйкерс» из США.

В сборной Германии Мюллер провел 62 матча, забив 68 мячей. В 1974 году он стал чемпионом мира. Немцы победили сборную Нидерландов со счетом 2:1, а Мюллер забил победный мяч.

В 1972 году форвард стал победителем чемпионата Европы. Мюллер оформил дубль в финале против СССР (3:0).

В составе сборной ФРГ игрок провел 62 матча и записал на свой счет 68 голов, за что получил прозвище «Бомбардир нации». На чемпионате мира 1970 года Мюллер помог своей национальной команде добить бронзу, а спустя четыре года на домашнем мундиале стал обладателем чемпионского трофея.

В 2015 году Мюллер попал в дом престарелых, он страдал болезнью Альцгеймера.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на смерть экс-игрока мюнхенской «Баварии» Герда Мюллера.