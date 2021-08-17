19-летний футболист умер после положительного теста на коронавирус

19-летний футболист итальянского клуба «Атлетико Терме Фьюджи» Марко Тампво умер после положительного теста на коронавирус, сообщает The Sun.

Спортсмену стало плохо спустя несколько дней после положительного теста на COVID-19. Родители Тампво вызвали скорую, но докторам не удалось его спасти. Предположительная причина смерти игрока — сердечный приступ.

Тампво выступал в четвертом по силе дивизионе Италии.

Ранее умер немецкий футболист Герд Мюллер. Игроку было 75 лет. За свою карьеру Мюллер выступал за ТСВ 1861, мюнхенскую «Баварию» и «Форт-Лодердейл Страйкерс» из США. В сборной Германии Мюллер провел 62 матча, забив 68 мячей. В 1974 году он стал чемпионом мира. Немцы победили сборную Нидерландов со счетом 2:1, а Мюллер забил победный мяч. В 1972 году форвард стал победителем чемпионата Европы. Мюллер оформил дубль в финале против СССР (3:0). В 2015 году Мюллер попал в дом престарелых, он страдал болезнью Альцгеймера.