На Украине рассказали, что Головин не испытает проблем с въездом в страну

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Заваров рассказал, что российский футболист «Монако» Александр Головин не испытает проблем с въездом в страну, передает «РБК-Спорт».

«На Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет. Любые игроки из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать на Украину. Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду «Монако» в полном составе», — сказал Заваров.

Напомним, 25 августа «Монако» сыграет в Харькове с донецким «Шахтером». Встреча состоится в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 17 августа на стадионе «Луи II».

Ранее «Монако» одолел пражскую «Спарту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1. За «Монако» отличились Желсон Мартинш, Софиан Диоп и россиянин Александр Головин. В составе «Спарты» отличился Давид Моберг Карлссон. «Монако» вышел в следующий раунд турнира, победив по сумме двух матчей со счетом 5:1.