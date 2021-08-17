Александр Емельяненко выразил поддержку рэперу Монгенштерну

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поддержал рэпера Монгерштерна, который назвал рэперов и бойцов ММА коллегами по цирку, передает «ВсеПроСпорт.ру».

«Моргенштерн прав. Всецело и полностью его поддерживаю. Он молодец, отстаивает свою позицию в одиночку против всей толпы, которая на него накинулась. Успокойтесь, люди. И оставьте человека в покое», — сказал Емельяненко.

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Последний поединок боец провел 24 июля 2020 года на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА). Тогда он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Ранее Емельяненко рассказал о своем самом продолжительном запое.

«Сколько максимум дней подряд я пил? Я даже не знаю. Много. Практически весь последний год. Отдыхал, восстанавливался. Вообще ничего не хотелось мне делать. Прямо лень такая была. В какой-то момент даже до магазина лень было ходить, я через курьеров заказывал», — сказал Емельяненко.