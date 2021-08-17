Тимановская о стартах в Польше: после 100-метровки стало плохо, организм не обманешь

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская оценила итоги своего первого выступления после скандала на Олимпиаде в Токио.

15 августа Тимановская на Мемориале Веслава Маняка в Щецине (Польша) стартовала на двух дистанциях — 100 и 200 метров — и на обеих заняла третье место. В протоколах она фигурировала как представитель Белоруссии.

«По ходу старта я думала, что может быть тяжело. Но, конечно, надежда на быстрые секунды была, об них я всегда думаю, вне зависимости от ситуации. Но даже после 100 метров стало плохо — организм не обманешь. Он истощен и потерял ту форму, в которой был три недели назад. Пропали стартовая реакция, взрыв и скоростная выносливость. Три недели без тренировок это очень много для спринта. Особенно без колодок.

Тем более, когда организм на пике формы — это сильный стресс и в таких ситуациях велик шанс даже травму получить. Конечно, я хотела выиграть, но даже эти результаты после всего произошедшего считаю очень хорошими. 23,46 на 200-метровке без тренировок говорит о том, что на Олимпиаде у меня была прекрасная форма. Плохой финиш, из-за того что организм истощен, это потеря минимум 0,50, ведь на 150 метрах бежала впереди с преимуществом. И добеги до конца в том же темпе, я бы могла приблизиться к 23,0.

Но, повторюсь, после всех обстоятельств — это очень хорошие показатели. Для меня просто выйти на дорожку было очень важно, ведь есть желание продолжать свою спортивную карьеру несмотря ни на что.

Сейчас хочу отдохнуть. После соревнований пару часов приходила в себя и следующие полдня было плохо. Сейчас нужна пауза, а затем начну готовиться к новому сезону.

И, конечно, хочется вернуться к привычному образу жизни здесь, в Польше», — сказала Тимановская в интервью «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что в Белоруссии умолчали о результате Тимановской на Мемориале Вецлава Маняка.