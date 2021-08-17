Футболист попал в реанимацию после столкновения с одноклубником

Полузащитник «Кайзерслаутерна» Феликс Гетце был госпитализирован после матча третьего дивизиона чемпионата Германии против команды «Виктория Берлин», сообщает Bild.

На 73-й минуте матча футболист столкнулся с одноклубником Марвином Зенгером. После удара, который пришелся в висок, игрок не смог подняться с поля. Врачи ему оказали помощь и он был доставлен в одну из берлинских больниц. По информации немецкого издания, у игрока была диагностирована микротрещина черепа, из-за которой его перевели в реанимацию.

Феликс Гетце является братом чемпиона мира 2014 года, нападающего голландского ПСВ Марио Гетце.

Ранее нападающий «Бордо» Самюэль Калу потерял сознание в матче второго тура чемпионата Франции против «Марселя».

Инцидент произошел спустя четыре минуты после начала матча. Игрок стоял в стенке перед штрафным ударом и внезапно упал на газон. Одноклубники окружили футболиста и закрыли его от камер. Врачам удалось привести Калу в сознание, после чего он самостоятельно покинул поле и вернулся на несколько минут в игру, однако затем главный тренер «Бордо» Владимир Петкович заменил нападающего.