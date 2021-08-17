Гимнастка Ашрам выступила с речью на приеме у президента Израиля

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике из Израиля Линой Ашрам поделилась эмоциями от победы а индивидуальном многоборье в ходе беседы с президентом своей страны Ицхаком Герцогом.

«Мы чувствовали вашу поддержку. Мы знали, что за нами стоит весь Израиль, независимо от того результата, который мы показали. Это наш израильский дух и поддержка.

Мы до сих пор не верим и ждем, что нас разбудят. На самом деле лучше не просыпаться», — приводит слова спортсменки Ynet.

Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением о победе израильтянки Линой Ашрам на Олимпиаде.