Гладилин рассказал, кто может стать новым капитаном сборной России по футболу

Известный в прошлом футболист и тренер, ветеран «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением, кто мог бы стать капитаном сборной России в отсутствие Артема Дзюбы, который не получил вызов на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022. По мнению Гладилина, надеть повязку должен игрок, имеющий реальный авторитет.

«Капитаном в отсутствие Дзюбы должен был лидер своей команды. Надо из них выбирать, кто играет в старте и давно является авторитетом. Прежде всего, наверное, Джикия. Я мог бы доверить это и Головину — ему уже пора становиться лидером сборной. Он уже три года играет в хорошей команде, стал авторитетным. Вот мои варианты», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Также специалист высказался об отсутствии в заявке вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова, который получал шанс в последних матчах сборной при Станиславе Черчесове. Его преемник Валерий Карпин включил в раширенный состав Маринато Гильерме, Юрия Дюпина, Александра Максименко и Сергея Песьякова.

«Невызов Сафонова связан только с последними результатами «Краснодара». У него есть психологические проблемы — не знаю, с чем они связаны. Он нестабильно играет в команде, очень неуверенно — и не показывает прежнего уровня игры. Все вызванные вратари — хорошие игроки, примерно одного уровня. Кто из них в лучшей кондиции? У Карпина есть специалисты в этом вопросе. Главное — психология. Поэтому я, например, не вижу в составе сборной динамовца Шунина и Сафонова. У нас же есть одного уровня вратарей восемь — можно было бы Акинфеева вернуть, и он бы ничего не испортил», — заключил Гладилин.

Ранее был объявлен состав сборной России на сентябрьские матчи.