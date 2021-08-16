Теннисист Рублев — судье: ты не знаешь русского языка, меня оштрафуют из-за тебя

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов на турнире в Цинциннати обыграли итальянско-аргентинскую пару Симоне Болелли — Максимо Гонсалес со счетом 6:7 (6:8), 6:3, 11:9

После ошибки во время розыгрыша Рублев по-русски выкрикнул нецензурное слово. Судья Скотт Мур вынес ему за это предупреждение.

«Меня оштрафуют из-за тебя, потому что ты дал мне предупреждение ни за что. Я понимаю, если бы я что-то плохое сказал, но ты не знаешь русского языка. Мне не хочется получить штраф в 1000 долларов», — сказал Рублев.

Во втором круге российский дуэт сыграет с Марселем Гранольерсом и Орасио Себальосом.

«Цинциннати Мастерс» — теннисный турнир, проводимый в августе в Мейсоне (Огайо, США). С 2009 года мужской турнир относится к серии ATP Masters 1000 с призовым фондом около 6,7 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участников в одиночном разряде и 24 пары; а женский — к серии WTA Premier 5 с призовым фондом в около 2,9 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 56 участниц в одиночном разряде и 28 пар.

Ранее тренер российского теннисиста Аслана Карацева прокомментировал конфликт с Рублевым в финале Токио-2020.