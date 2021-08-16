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Олимпийская чемпионка Великая — о зарплатах футболистов: это другой мир

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая высказалась о высоких зарплатах футболистов.

«Раньше я на самом деле думала, что, возможно, общество считает чужие деньги. И было немножко обидно. Но сейчас, наверное, постарше стала. Это другой мир. В каждой стране свои виды спорта, которые где-то развиты больше, где-то меньше.

В нашей стране футбол любят, болеют вне зависимости от результата, от смены тренеров, от каких-то положительных или негативных моментов. Надеюсь, все-таки мы сможем увидеть блестящую игру наших футболистов в будущем», — приводит слова Великой журналист Игорь Рабинер в своем Telegram-канале.

Великая — двукратная олимпийская чемпионка 2016 года и 2020 года в командном первенстве, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр 2012, 2016 и 2020 годов в личном первенстве, восьмикратная чемпионка мира (дважды — в личном первенстве) и 14-кратная чемпионка Европы (пять раз — в личном первенстве), многократная чемпионка России.

Ранее бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак высказался о высоких зарплатах российских футболистов.

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