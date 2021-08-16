Ковальчук может завершить карьеру

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, что экс-форвард клуба Илья Ковальчук может завершить профессиональную карьеру. Волков отметил, что нападающий внес большой вклад в завоевание омским клубом Кубка Гагарина. По словам функционера, «ястребы» расстались с Ковальчуком тепло, пообещав, что для него двери в клуб всегда открыты.

«Если у него появится желание вернуться к нам, то договорились обязательно рассмотреть такую возможность. Такими лидерами не разбрасываются. Но в последнее время до меня доходят слухи, что Илья задумывается об окончании карьеры.

Окончательное решение им не принято. Пока это только слухи. Надеюсь, внутри у Ковальчука ещё горит огонь: такой большой мастер пригодится любой команде. Однако в фарватере «Авангарда» он на данный момент не присутствует. Его представитель с нами на связь с этой идеей не выходит», – цитирует Волкова «Спорт-Экспресс».

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным чемпионом мира (2008 и 2009), трехкратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА и Авангарда (2015, 2017, 2021). В НХЛ Ковальчук становился лучшим новичком сезона 2001 и лучшим снайпером — 2004.

Ранее Ковальчук поделился эмоциями от победы в Кубке Гагарина.