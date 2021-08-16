Названы самые неспортивные регионы России

Названы самые неспортивны регионы России. Ими стали Москва и Санкт-Петербург, сообщается в исследовании Ozon, поступившем в «РБК».

В исследовании участвовали 2200 жителей разных регионов России. Для оценки количества людей, увлеченных спортом, исследователи рассчитали «Индекс спортсменов». Они сложили количество респондентов, которые занимаются спортом более одного раза в неделю и количество активных спортсменов в их окружении, разделили на количество взрослых трудоспособных жителей региона, и умножили на поправочный коэффициент.

Наибольший показатель получили Нижний Новгород (индекс спортсменов 0,71), Казань (0,68) и Самара (0,62). Наименьший результат получил Санкт-Петербург (0,16), Москва заняла второе место с конца (0,20).

На прошедших Олимпийских играх — 2020 российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады в 2036 году.