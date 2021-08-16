Французский волейболист: думал на счет выступления за Россию, но меня никто не звал

Лучший волейбольный либеро Олимпийских игр — 2020 в Токио Женя Гребенников из Франции рассказал о том, хотел ли он выступать за сборную России.

Гребенников – сын советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова, который уехал в Европу еще до распада СССР. Женя родился во Франции, когда отец выступал за «Ренн», и начинал карьеру в том же клубе под руководством папы.

«Думал ли я выступать за сборную России? Думал, но мне никто не предлагал выступать за сборную России. К тому же, у меня французский паспорт. Кто первый позвал, туда я и пошел», — приводит слова волейболиста «Чемпионат.com».

Сборная Франции с Гребенниковым в составе обыграла российских волейболистов в финале Игр-2020. Встреча, прошедшая в японской столице на «Ариаке Арене», завершилась со счетом 3-2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).

Ранее сообщалось, что три волейболиста мужской сборной России вошли в символическую сборную Олимпиады.