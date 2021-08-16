Кирьяков о лимите в РПЛ: когда мы платим игрокам сумасшедшие деньги, мы их убиваем

Бывший игрок сборной России по футболу Сергей Кирьяков прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Это уже как агония от незнания того, что делать. Сейчас сообщество разделится на две части: одни будут ратовать за лимит, а другие против. Я склоняюсь к тому, что лимит нужен. Просто надо убирать такие зарплаты. Надо делать такие схемы, при которых футболисты будут зарабатывать деньги, а не получать их.

Лет до 23 надо вообще сделать небольшие оклады, но хорошие бонусы за попадание в состав и так далее. Тогда молодой парень будет заинтересован попасть в состав и конкурировать. А когда в 21 год мы платим сумасшедшие трансферы, плюс подъемные, плюс зарплата, мы сами убиваем ребят. Дело-то не в лимите, а в системе оплаты.

Надо просто поставить в жесткие рамки, принять законы. Тогда ни игроки, ни агенты ничего не смогут сделать. До 23 лет зарплата должны быть одинаковая, а бонусы платите сколько хотите. Надо сделать так, чтобы молодые ребята стремились стать игроками основы ради бонусов», — приводит слова Кирьякова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) проект реформ турнира, сообщает Daily Storm со ссылкой на источник.