Российский хоккеист подрался с нападающим китайского клуба, показав жест «узкие глаза»

Стас Петросян, нападающий усть-каменогорского «Торпедо», вступил в драку с форвардом пекинского «Куньлуня» Тайлером Вонгом в матче за третье место на Кубке президента Казахстана.

В результате на льду завязалась массовая потасовка, в которой принял участие нападающий китайского клуба Ху Ян.

После драки Петросян показал в адрес хоккеиста жест, изображающий узкие глаза.

Победу в матче одержал «Куньлунь» со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что в матче Кубка главы городского округа Ступино среди команд Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) произошла массовая драка на льду.

Драка произошла между хоккеистами «Сахалинских Акул» и подмосковного «Атланта». Конфликт между игроками начался в середине третьего периода. После нескольких грубых силовых приемов игрок «Сахалинских акул» был отправлен на скамейку штрафников. В игре началась пауза, во время которой игроки находились возле скамеек.

В этот момент группа игроков «акул» подъехала к соперникам, после этого между командами началась драка, в которой участвовали более десяти спортсменов. Судьи предпринимали попытки разнять драку, однако конфликт начинался с новой силой.