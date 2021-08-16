Гончаренко объяснил, почему игрок после двух недель в клубе получил капитанскую повязку

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко объяснил, почему во встрече против тульского «Арсенала» капитанская повязка была доверена польскому хавбеку Гжегожу Крыховяку, который проводили свою вторую игру в футболке «быков».

«Никого не обижая, скажу, что есть такие игроки, которые прирожденно являются капитанами. Крыховяк такой», — приводит слова специалиста «СЭ».

«Краснодар» обыграл «Арсенал» со счетом 3:2 и прервал серию из двух поражений кряду. С шестью очками клуб расположился на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ

Крыховяк второго августа заключил с краснодарским клубом контракт до конца июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко прокомментировал информацию о конфликте между полузащитником команды Тонни де Вильеной и Владимиром Ильиным.

Футболисты повздорили на тренировке, после чего Вильена захотел покинуть команду. Отмечается, что из-за конфликта с Ильиным де Вильена был оштрафован.