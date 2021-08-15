Тренер «Краснодара» Гончаренко отреагировал на информацию о конфликте в клубе

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал информацию о конфликте между полузащитником команды Тонни де Вильеной и Владимиром Ильиным.

«Дело точно не в этом. Да, была стычка, но в любом самом здоровом коллективе, а у нас он именно такой, может быть неприятная ситуация. Мы поговорили с Вильеной. Вопрос точно не в этом. Вильена по-своему понимает свой контракт, интерпретирует некоторые пункты. Ему надо их внимательней перечитать, чтобы понять, что клуб абсолютно прав», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что футболисты повздорили на тренировке, после чего Вильена захотел покинуть команду. Отмечается, что из-за конфликта с Ильиным де Вильена был оштрафован.

Нидерландец перешел в «Краснодар» из «Фейеноорда» в 2019 году за €9 млн. В прошлом сезоне он принял участие в 24 матчах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи. Также в активе футболиста 15 матчей за национальную команду. Результативными действиями в сборной Нидерландов он не отметился.