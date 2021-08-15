«Барселона» одержала первую победу после ухода Месси

«Барселона» одержала победу над «Реал Сосьедадом» из Сан-Себастьяна в матче первого тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Мартин Брейтуэйт, также отличились Жерар Пике и Серхи Роберто. У гостей мячи забили Хулен Лобете и Микель Оярсабаль.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» на выезде встретится с «Атлетиком» из Бильбао, а «Реал Сосьедад» примет «Райо Вальекано».

Ранее главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал уход Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

Аргентинец является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Испания. Примера. 1-й тур

«Барселона» (Барселона) — «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) — 4:2

Голы: 1:0 — Пике, 19: 2:0 — Брейтуэйт, 45+2; 3:0 — Брейтуэйт, 59; 3:1 — Лобете, 82; 3:2 — Оярсабаль, 85; 4:2 — Роберто, 90+1.