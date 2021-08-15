Булыкин заявил, что болельщики получили удовольствие от матча «Локомотив» — «Зенит»

Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о результате матча четвертого тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».

«Игра, конечно, была не очень хорошей в исполнении обеих команд, но было видно напряжение, было видно, что это дерби, что команды хотели забить и выиграть. Были острые моменты, были спорные решения судьи. Но, самое главное, болельщики получили удовольствие и увидели голы», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Также экс-игрок объяснил, почему «железнодорожники» не смогли забить в большинстве с игры.

«Это, наверное, и вина «Локомотива», и заслуга «Зенита». Проблема «Локомотива» была в том, что игроки немного расслабились, а в этот момент «Зенит» прибавил. Мы видели, что они в меньшинстве даже лучше и активнее атаковали», — заявил Булыкин.

Встреча между «Зенитом» и «Локомотивом», прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Алексей Сутормин. У хозяев мяч забил Федор Смолов.

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал результат матча между сине-бело-голубыми и московским «Локомотивом».