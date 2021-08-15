Ловчев назвал умершего Мюллера величайшим человеком

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на смерть экс-игрока мюнхенской «Баварии» Герда Мюллера.

«Мюллер – величайший человек! Весь мир помнит его голы на чемпионатах мира, сейчас все скорбят. Обсуждать заслуги Герда – значит нивелировать их. Когда он ушел из «Баварии» и переехал в США, то начал пить. Но потом его вернули в Германию, где доверили ему молодежную команду», — приводит слова Ловчева РЕН ТВ.

Профессиональную карьеру Мюллер начал в клубе «ТСВ 1861», а в 1964 год пополнил стан мюнхенской «Баварии». За 15 лет выступления в ее стане Мюллер провел 453 матча и забил 398 мячей, стал трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов, четырехкратным чемпионом ФРГ, обладателем Кубка кубков УЕФА и Межконтинентального кубка 1976 года.

В составе сборной ФРГ игрок провел 62 матча и записал на свой счет 68 голов, за что получил прозвище «Бомбардир нации». На чемпионате мира 1970 года Мюллер помог своей национальной команде добыть бронзу, а спустя четыре года на домашнем мундиале стал обладателем чемпионского трофея.

Ранее генеральный директор мюнхенской «Баварии», экс-вратарь сборной Германии Оливер Кан отреагировал на смерть Мюллера.