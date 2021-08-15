Кавазашвили считает, что ветераны должны дать совет Федуну по комплектованию команды

Экс-игрок московского «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о причинах, которые побудили ветеранов клуба написать открытое письмо на имя главы компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

«Мы просим Федуна собрать нас и выслушать нас, ветеранов футбола, которые говорят правду. Мы хотим посоветовать ему как правильно вести политику комплектования команды, в каких взаимоотношениях должен быть владелец клуба с главным тренером, с генеральным директором, со спортивным директором и так далее. Когда хозяин команды слушает только своих, приближенных к нему людей, а чужое мнение его не интересует, это вызывает некие сомнения в справедливости и правдивости действий этих людей в клубе. А мы не хотим этого. «Спартак» является международным брендом, это великий клуб, который создали великие люди, и позориться мы не хотим.

Поэтому мы и восстали, поэтому и появилось открытое письмо. К сожалению, на наше письмо ответили несколько мною уважаемых футболистов-ветеранов «Спартака»: Дасаев, Родионов, Шавло, Ярцев; и мне за них стало обидно. Они сами прекрасно понимают причину неудач «Спартака», но они, как сотрудники клуба, не могут высказать другого мнения. Я их понимаю, но лучше бы они вообще промолчали и ничего бы не говорили», — сказал Кавазашвили «Газете.Ru».