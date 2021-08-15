Наставник «Атлетико» ответил на вопрос о переговорах с Месси

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне опроверг слухи о том, что клуб вел переговоры с экс-форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси, передает Goal.

«Вы можете и сами видеть, что причиной ухода Месси стала ситуация в «Барселоне». Конечно, сохранение игрока такого калибра было очень важным для чемпионата Испании. Очевидно, что «Атлетико» не вел переговоры с Лионелем и не имел ни малейшего шанса заполучить его», — сказал Симеоне.

10 августа французский «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.

Ранее главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал уход Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».