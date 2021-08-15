Назван самый ненавистный игрок НБА

TopRatedCasinos провели исследование, в котором пытались выявить самого ненавистного баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По числу упоминаний в Twitter самым нелюбимым игроком ассоциации стал Стефан Карри. 27,9 процента комментариев о нем носят негативный характер.

Второе место по итогам исследования досталось новичку «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселлу Уэстбруку, результат которого составляет 24,6 процента. Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид (22,3) замкнул топ-3.

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал четвертым по результатам исследования, 22,1 процента твитов о нем оказались негативными.

Любопытно, что Карри стал лидером и по количеству положительных твитов — всего их было обнаружено 1325. 47,5 процента упоминаний Карри в «Твиттере» — положительные. Второе место в этом рейтинге занимает Леброн Джеймс с результатом 46,7 процента. Также в список входят Блэйк Гриффин и Кармело Энтони.

Ранее баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Филадельфия» Андре Драммонд спас своего сына от утопления.