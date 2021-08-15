Звезда сборной Хорватии не сыграет с Россией из-за конфликта с тренером

Нападающий «Милана» и сборной Хорватии Анте Ребич не примет участия в предстоящих матчах национальной команды. Об этом сообщает Sportske Novosti. По информации источника, главный тренер сборной Хорватии Златко Далич принял решение не включать Ребича в заявку на отборочные матчи чемпионата мира из-за того, что игрок в соцсетях раскритиковал наставника после вылета команды с Евро-2020.

Напомним, на чемпионате Европы сборная Хорватии в группе D заняла второе место. Подопечные Златко Далича проиграли Англии (0:1), сыграли вничью с Чехией (1:1) и обыграли шотландцев (3:1). В 1/8 финала хорваты проиграли испанцам со счетом 3:5. После поражения Ребич заявил «Кто виноват, что в последние 2-3 года мы были таким г...». Через короткое время хорват удалил пост.

В минувшем сезоне Серии А Ребич принял участие в 27 матчах «Милана», в которых забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи.

Следующий матч сборная Хорватии проведет с Россией 1 сентября.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну прокомментировал слова экс-наставника национальной команды о том, что работа тренером сборной — это государственная должность.