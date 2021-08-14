Четырехкратную олимпийскую чемпионку покусала немецкая овчарка

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз написала в историях своего Instagram о том, что ее укусила немецкая овчарка. Укус собаки пришелся на указательный палец руки.

«Немецкие овчарки не любят играть… Я всю жизнь росла с этими собаками, меня никогда не кусали. Но эта собака на ферме, видимо, сказала мне: «Не сегодня». Смеюсь, пошла к врачу, чтобы сделать прививку от столбняка», — написала Байлз.

На прошедших Олимпийских играх – 2020 в Токио Байлз завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне. Она снялась с командного многоборья и не выступала в личном многоборье из-за психологических проблем.

Байлз — четырехкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, абсолютная рекордсменка в истории чемпионата мира по золотым медалям. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (32) занимает первое место в истории спортивной гимнастики, деля его с Ларисой Латыниной.

Ранее Симона Байлз разъяснила свою позицию по поводу абортов.