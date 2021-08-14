«Барселона» должна 52 млн евро перешедшему в «ПСЖ» Месси

«Барселона» должна выплатить перешедшему в «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси 52 миллиона евро. Об этом сообщает испанское издание Sport.

Сам Месси согласился на отсрочку выплаты долга, чтобы помочь родному клубу стабилизировать финансовую ситуацию. «Барса» погасит задолженность в течение 2021 и 2022 годов.

Ранее СМИ сообщали, что сумма долга каталонцев перед Месси составляет 39 млн евро.

Напомним, 5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси из-за финансовых правил чемпионата Испании.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с «Барселоной» истек летом 2021 года.