УЕФА выделит 6 миллиардов евро нуждающимся клубам

УЕФА выделит шесть миллиардов евро футбольным клубам из-за неблагоприятных финансовых условий, вызванных пандемией коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg. Финансирование является частью трехкомпонентной стратегии УЕФА, в рамках которой клубам будет оказана помощь в связи с тем, что стадионы закрыты для зрителей уже больше года, а доходы от трансляций упали.

План УЕФА включает в себя финансирование в размере от двух до шести миллиардов евро Согласно идее УЕФА, клубы получат доступ к средствам с более низким заемным процентом, а также смогут реструктурировать имеющиеся долги на более длительные сроки – до 5-7 лет.

УЕФА ведет переговоры с лондонской инвестиционной фирмой Centricus Asset Management.

Ранее стало известно, что УЕФА в сентябре опубликует предложения, касающиеся отмены финансового фэйр-плей. Вместо ФФП будет предложено ввести потолок зарплат, а для тех, кто будет его превышать, – налог на роскошь.