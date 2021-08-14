Депутат перевел зарплаты хоккеистов в количество построенных школ

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский перевел зарплату хоккеистов в количество школ, которые можно построить на эти деньги.

Так он отреагировал на новость, что хоккейный клуб «Локомотив» подписал трехлетний контракт с нападающим московского ЦСКА Максимом Шалуновым.

Политик подсчитал, что в год спортсмен получает по 90 миллионов рублей, а сверх этого — «жирные бонусы». По его словам, «попадание Шалунова в число лучших снайперов обойдется клубной казне еще в 25 миллионов рублей».

«У нас — разрушенные тиры, у нас нет дворовой инфраструктуры — и тут трата такого бабла? Да это завез в нашу область бывший губернатор региона. Да это его наследство — крупные траты на содержание хоккеистов «Локо». В принципе, единственное. Больше он области, кроме долгов, ничего не дал», — написал Петровский в Facebook.

Также депутат задался вопросом, зачем 90 миллионов рублей тратить на «пинателя шайбы», когда на эту сумму можно построить хорошую школу.

Ранее форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Маркус Фолиньо заявил, что лично полетит в Россию и заберет Кирилла Капризова из Сибири.