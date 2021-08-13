Телеведущая Скабеева назвала закономерным нападение на победителя ОИ Беленюка

Российская телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на нападение на чемпиона Олимпийских игр в Токио Жана Беленюка в центре Киева.

«Увы, все очень закономерно для современной Украины! Не понимаю только, чему удивляется Жан Беленюк. Когда травили спортсменку Могучих, он почему-то не выступил с резкой критикой власти. И вот теперь, когда набросились на него, он вдруг задается вопросом: способна ли Украина защитить своих чемпионов. Нет, не способна. И даже не будет пытаться», — написала Скабеева в Telegram.

Также Скабеева отметила, что Беленюк является частью украинской власти, которая долгие годы работает в коллаборации с неонацистами.

О нападении Беленюк рассказал на своей странице в Facebook.

«Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерский район), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа «черная обезьяна что-то знает про патриотизм?!» и «вали в Африку!» — написал спортсмен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новость о том, что в центре Киева напали на победителя Олимпиады в Токио Жана Беленюка.