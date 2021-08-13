Президент Украины Зеленский отреагировал на нападение на победителя Олимпиады Беленюка

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новость о том, что в центре Киева напали на победителя Олимпиады в Токио Жана Беленюка.

«Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Беленюку. Он — один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии на Украине недопустимы. Полиция жестко реагировать на такие случаи и пресекать их», — написал Зеленский в Twitter.

О нападении Беленюк рассказал на своей странице в Facebook.

«Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерский район), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа «черная обезьяна что-то знает про патриотизм?!» и «вали в Африку!» — написал спортсмен.

Ранее российская телеведущая Ольга Скабеева ответила украинскому спортсмену и депутату Рады Жану Беленюку, который заявил, что не знает журналистку, а сфотографировался с ней из-за того, что является известным спортсменом.