Нападающий «Миннесоты»: я лично полечу в Россию и заберу Капризова из Сибири

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Маркус Фолиньо высказался о ситуации вокруг нового контракта с нападающим Кириллом Капризовым.

«Я лично полечу в Россию и заберу этого парня из Сибири — или где он там находится, — и привезу его обратно с секретной миссией», --сказал Фолиньо в подкасте Bardown Beauties.

В прошлом сезоне Капризов выступал в НХЛ за клуб «Миннесота Уайлд». Российский форвард был выбран американской командой в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее в московском ЦСКА отреагировали на информацию о возможном возвращении Капризова.