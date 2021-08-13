На чемпиона Игр-2020 из Украины совершено нападение в центре Киева

Олимпийский чемпион по борьбе из Украины Жан Беленюк рассказал, что на него попытались напасть в центре Киева.

«Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерский район), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая обидные вещи типа «черная обезьяна что-то знает про патриотизм?!» и «вали в Африку!», — написал Беленюк в Facebook.

12 августа российская телеведущая Ольга Скабеева выложила совместную фотографию с Беленюком. Спортсмен отметил, что не следит за контекстом политических событий в России, поэтому не в курсе, кто такая Скабеева.

В финальном поединке в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Беленюк одержал победу над венгром Виктором Лоринцом со счетом 5:1.

Такжн Беленюк является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы.

Ранее Беленюк объяснил, зачем он сплясал гопак после победы на Олимпиаде в Токио.