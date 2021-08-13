Хоркина предложила добавить к олимпийскому девизу слово «честнее»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась мнением, могут ли у России возникнуть сложности при подаче заявки на проведение летней Олимпиады-2036 из-за отношения, которое сложилось к нашей стране в международном спортивном сообществе на фоне допинговых скандалов. Прославленная спортсменка подчеркнула, что доминирующим принципом в спорте должно быть уважение.

«Мы должны работать над выстраиванием нормальных, многосторонних — в уважительном ключе — отношений, где спорт, достижения, талант, трудолюбие превыше всего. Превыше всех политических баталий. Как это было раньше— когда мы ждали этот спортивный праздник. Когда останавливались войны, и мир был в спортивном настроении. Мы наслаждались атлетами, которые боролись на международных спортивных площадках — помостах, бассейнах, дистанциях. Побеждала сила, мастерство, упорство. Были слезы радости и победы — добрые, нормальные. А сегодня это истерические слезы, потому что вопреки преодолению всего, мы оказываемся в нейтральном статусе. Спортсмены ведь ничего плохого не сделали для мира спорта, они просто лучшие во всем — в мастерстве, в технике. Почему мы загнали международный спорт в такие рамки? Почему мы не можем быть быстрее, выше, сильнее — и вместе, раз уж это слово добавили? Давайте добавим еще «честнее» — надо соблюдать уважение к спортсменам. Ведь это очень короткое время — мы выбираем эту работу и ставим на кон детство, юношество и молодость», — сказала Хоркина «Газете.Ru».

Знаменитая гимнастка призвала международные спортивные организации не забывать об уважении к России. «Олимпийскую команду России» (ROC) на Играх в Токио Хоркина считает издевательством над спортсменами. Она поздравила любителей спорта с наступающим Днем физкультурника, отметив, что смотрела видео последних секунд перед победами российских спортсменов и понимает, что за этим стоит: не несколько лет подготовки, а вся жизнь.

«Я обращаюсь ко всем — к МОК, комитетам, спортивным организациям, WADA: давайте сделаем так, чтобы все было одинаково для всех: с огромным уважением к спортсменам и к таким великим странам, как Россия. Что это за команда — ROC? Что вы издеваетесь? Есть государство, президент, парламент. Ведь у этой страны есть маленькое поколение, которое смотрит на своих кумиров и знает точно: они из команды России. Я очень надеюсь, что мы не будем трогать святое. Давайте не будем никого обижать из тех, кто не виноват, но наказывать виновных лично, персонально», — считает Хоркина.

Она убеждена, что слово «вместе», недавно добавленное в олимпийский лозунг, обязывает международное спортивное сообщество, и его необходимо оправдывать. По мнению Хоркиной, спорт погряз в скандалах, и она надеется, что к зимней Олимпиаде-2022 и к летним Играм-2024 этих скандалов уже не будет. Она призвала тех спортивных чиновников, кто с этим не согласен, покинуть посты.

«Если у кого-то есть зависимость от необъективности, уходите. Я не говорю ни о ком персонально, это в целом. Если не хватает совести и чести, уйдите. Не надо загрязнять святое. Слишком многое станется на кон, ни секунду жизни ни вернешь и не проживешь так, как положено. Надо так стараться делать: не обманывать, не осуждать, а выполнять то, что написано черным по белому в Олимпийской хартии — все вместе», — подвела итог Светлана Хоркина.

Ранее Хоркина поддержала идею проведения Олимпиады-2036 в России.