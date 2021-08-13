Экс-тренер «Динамо»: сейчас все научились играть в футбол, а Россия стоит на месте

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал, какая из вылетевших из еврокубков российских команд ему понравилась больше.

«Думаю, «Сочи». Они играли смело, забили хорошие мячи. Но результата все равно нет. И это не случайно. Ведь не первый раз мы не можем преодолеть не самые сильные команды. Это говорит об уровне нашего футбола.

«Спартак» особо ничего не показал. Но надо учитывать, что ему досталась «Бенфика». Это сильная команда. В каком бы состоянии она не была, португальский клуб играет в хороший футбол.

Не обидно ли, что Шотландия обошла Россию в международном рейтинге? Сейчас все научились играть в футбол, все сделали шаг вперед в футболе, как и во всем остальном. А мы стоим на месте. Что у нас развивается? Ничего. Не на что смотреть. Игры нет», — приводит слова специалиста «Советский спорт».

Московский «Спартак» дважды уступил лиссабонской «Бенфике» с одинаковым счетом 0:2 и вылетел из Лиги чемпионов.

«Сочи» в серии пенальти потерпел поражение от сербского «Партизана». Встреча проходила на стадионе «Партизан» в Белграде. Первая игра завершилась ничьей (1:1).

«Рубин», в свою очередь, потерпел поражение от польского «Ракува» со счетом 0:1. В первом матче была зафиксирована нулевая ничья.

Ранее Дмитрий Губерниев поделился мнением о вылете казанского «Рубина» и «Сочи» из Лиги конференций после ответных матчей 3-го квалификационного раунда турнира.