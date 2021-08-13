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Олимпиада 2020

Спортивный юрист оценил масштаб последствий от положительного допинг-теста россиянина

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Hannah Mckay/Reuters

Спортивный юрист Алексей Карпенко прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте российского триатлониста Игоря Полянского.

Напомним, ранее участник Олимпийских игр — 2020 в Токио триатлонист Игорь Полянский сдал положительный допинг-тест. В пробе россиянина, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.

«Сомневаюсь, что последуют масштабные санкции. Это повлечет дисквалификацию на тот или иной срок конкретного спортсмена, но вряд ли будут применены санкции в целом к российскому спорту или к Федерации триатлона России. Поскольку масштабные санкции WADA и Международный олимпийский комитет вводили в отношении России и отдельных ее федераций несколько раз, но тогда речь шла о системном применении допинга спортсменами и о выявлении фактов манипуляций пробами на уровне лабораторий, которые находятся в России.

Когда же речь шла об отдельных случаях применения допинга представителями различных видов спорта, как правило, вводились индивидуальные санкции. Думаю, что и в этом случае наказан будет конкретный спортсмен, но вряд ли это будет касаться российского триатлона и российского спорта в целом. Усиленные проверки и дополнительные тестирования наших спортсменов, безусловно, могут быть. Это может стать поводом для ужесточения проверок – хотя не знаю, куда уже больше», — сказал Карпенко «Газете.Ru».

Полянский имеет право запросить анализ пробы «Б» и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Олимпиада 2020
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