В Минобороны Украины рассказали про встречу с легкоатлеткой Магучих

Заместитель министра обороны Анна Маляр встретилась с украинской легкоатлеткой Ярославой Магучих, завоевавшей бронзу Олимпийских игр — 2020 в Токио. В социальных сетях спортсменку затравили за совместное фото после соревнований с россиянкой Марией Ласицкене.

«10 из 19 олимпийских медалей на летних Олимпийских играх в Токио для Украины завоевали спортсмены Вооруженных сил Украины. Каждая из них — это огромный повод для гордости.

Мы встретились с Ярославой Магучих. Ковра там не было. Это был вброс с российского интернет-сегмента, но, как показала эта ситуация, украинцы давно научились различать, кто есть кто. Напомню, я обращалась ко всем с просьбой прекратить травлю, пока Ярослава сама не объяснит ситуацию.

Объяснение сделанного фото со спортсменкой ОКР — эмоции. Ярослава знает, что на Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она горда принадлежать рядам военнослужащих ВСУ», — написала Маляр в Facebook.

Ранее Мария Ласицкене высказалась о критике, которой подверглась у себя на родине бронзовый призер Олимпийских игр в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих после совместной фотографии с россиянкой.

Напомним, россиянка Мария Ласицкене и украинка Магучих сделали совместную фотографию после соревнований в прыжках в высоту на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Чемпионка Игр-2020 была с флагом Олимпийского комитета России, а завоевавшая бронзу Магучих — с флагом Украины.