Стало известно, сколько будет зарабатывать Соболев по новому контракту со «Спартаком»

12 августа московский «Спартак» официально подтвердил продление контракта с 24-летним форвардом Александром Соболевым.

Согласно новым условиям футболист будет зарабатывать €2 млн. Также игрок национальной сборной России получил подписной бонус в размере €1 млн, сообщает Telegram-канал «Ловите инсайд».

Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года.

В сезоне 2020/21 Соболев сыграл 22 матча в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 14 мячей и сделал пять результативных передач.

В новом сезоне, под руководством нового главного тренера Руя Витории «Спартак» потерпел четыре поражения в пяти матчах. Красно-белые дважды проиграли «Бенфике» (0:2, 0:2) в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, а также уступили казанскому «Рубину» (0:1) и «Нижнему Новгороду» (1:2) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что бывшие игроки «Спартака» Евгений Ловчев, Дмитрий Аленичев, Егор Титов и другие ветераны написали открытое письмо президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову.