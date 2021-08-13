Карпин: футбол – это эмоции, а в армии я послужил уже

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну прокомментировал слова экс-наставника национальной команды о том, что работа тренером сборной — это государственная должность.

«Нет. Это работа в должности... В должности главного тренера сборной России. В «Ростове» – ответственность перед президентом, болельщиками, акционерами. А здесь – ответственность перед всеми людьми в Российской Федерации, перед болельщиками. Здесь охват просто шире намного.

Служба родине... Два года я служил уже в армии. Ну, послужил. 50 лет – уже не призывной возраст вроде бы. Война, не дай Бог, начнется – позовут. Тогда да. Футбол – это футбольные эмоции. Служба родине – это что-то более высокое для меня, чем просто работа главным тренером сборной», – сказал Карпин.

23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Следующий матч сборная России проведет против команды Хорватии 1 сентября.

Ранее Валерий Карпин прокомментировал свою стычку с Зинедином Зиданом во время матча против Франции (0:0) 17 апреля 2002 года.