Тренер соперника «Рубина»: во время тренировки у нас погас свет и отобрали ворота

Главный тренер «Ракува» Марек Папшун рассказал об инциденте на тренировке перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги конференций против «Рубина».

«Не ожидал, что во время тренировки перед игрой у нас погаснет свет и отберут ворота», — приводит слова Папшуна «Спорт-Экспресс».

«Рубин» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций потерпел поражение от «Ракува» со счетом 0:1 и вылетел из еврокубков.

Основное время встречи завершилось вничью 0:0. В дополнительное время на 106-й минуте матча за фол в центре поля второе предупреждение заработал Илья Самошников, а уже через пять минут нападающий поляков Владислав Гутковскис забил единственный гол в этом матче. У «Рубина» была отличная возможность перевести игру в серию пенальти, на первой компенсированной минуте ко второму овертайму Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.

Первая встреча в Польше также завершилась вничью 0:0.

Ранее сербский нападающий «Рубина» Джордже Деспотович после поражения своей команды от польского «Ракува» и вылета из еврокубков, оскорбил болельщика в соцсетях.