Чемпион ОИ — о скандале с Авериной: ты должен выступать так, чтобы тебя не могли засудить

Олимпийский чемпион-2020 по тхэквондо Максим Храмцов прокомментировал результаты индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Я не смотрел соревнований, но видел фрагмент, где израильтянка потеряла свою ленточку, а наша спортсменка выступила без ошибок. Это спорт, тут такое бывает. Я не разбираюсь в художественной гимнастике, но отец мне всю жизнь говорил фразу: «Ты должен выступать так, чтобы тебя не могли засудить, а если тебя засудили, то ты проиграл», — цитирует Храмцова NEWS.ru.

Напомним, израильская спортсменка Линой Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал методы работы президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.