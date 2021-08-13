Все российские клубы завершили участие в Лиге конференций

Все российские клубы завершили участие в Лиге конференции на стадии квалификации. От России в квалификации турнира выступали «Рубин» и «Сочи».

«Сочи» в серии пенальти потерпел поражение от сербского «Партизаном» (2:2, 2:4) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Партизан» в Белграде. Напомним, первая встреча завершилась ничьей (1:1).

«Рубин», в свою очередь, в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций потерпел поражение от «Ракува» со счетом 0:1 и вылетел из еврокубков. Первая встреча в Польше завершилась вничью 0:0.

Лига конференций УЕФА — ежегодное соревнование футбольных клубов, входящих в состав УЕФА. Клубы смогут претендовать на участие в соревнованиях на основе результатов их выступления в национальных лигах и кубковых соревнованиях. Это будет третий уровень европейского клубного футбола, после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее пожизненно отстраненный от футбольной деятельности экс-арбитр Михаил Вилков прокомментировал поражение «Рубина» от польского «Ракува».