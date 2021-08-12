Экс-президент «Локомотива» — о Суперкубке УЕФА: по-хорошему, Карасеву стоило встать на колено

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о том, что российский арбитр Сергея Карасева не вставал на колено перед матчем Суперкубка УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 — по пен.) в знак поддержки движения Black Lives Matter.

«Это его отношение к проблеме. Я не считаю это правильным. Весь мир борется с расизмом. Расизм — это не только отношение к темнокожим. Это отношение к инакомыслию, иноверцам. Проблема имеет более широкое значение. У нас очень много таких проблем.

То мы соседей не любим, то мы мусульман не любим. С этим надо бороться и быть более толерантным. По-хорошему, Сергею стоило встать на колено. Но это его решение. Он вправе делать так, как считает нужным», — приводит сова Смородской «Спорт-Экспресс».

Напомним, игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте (Северная Ирландия).

В сезоне-2020/21 «Челси» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в решающем матче «Манчестер Сити» (1:0). «Вильярреал» стал триумфатором Лиги Европы, одолев в финале английский «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что главный тренер «Челси» Томас Тухель стал первым наставником лондонцев, выигравшим Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.