Опубликован список лучших контрактов в НХЛ

The Athletic составил топ-10 лучших контрактов в НХЛ. Соглашения оценивались с точки зрения полезности, которую хоккеист приносит за свои деньги сейчас и, вероятно, будет приносить в будущем. Рейтинг возглавил контракт канадского форварда Коннора Макдэвида, соглашение которого с «Эдмонтон Ойлерз» будет действовать еще пять сезонов. Средняя зарплата — 12,5 млн долларов. В сезоне НХЛ 2020/21 Макдэвид набрал 105 (33+72) очков в 56 играх «регулярки». Он стал самым ценным игроком прошедшего сезона.

Топ-10 лучших контрактов в НХЛ:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»). Контракт с кэпхитом $ 12,5 млн, оставшийся срок действия — пять сезонов.

2. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш») — $ 9 млн, шесть сезонов.

3. Брэд Маршан («Бостон Брюинз») — $ 6,125 млн, четыре сезона.

4. Картер Вераге («Флорида Пантерз») — $ 1 млн, один сезон.

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — $ 8,5 млн, четыре сезона.

6. Натан Маккиннон («Колорадо») — $ 6,3 млн, два сезона.

7. Ши Теодор («Вегас Голден Найтс») — $ 5,2 млн, четыре сезона.

8. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») — $ 11,64 млн, три сезона.

9. Самуэль Жирар («Колорадо») — $ 5 млн, шесть сезонов.

10. Давид Пастрняк («Бостон») — $ 6,67 млн, два сезона.

Ранее пресс-служба ЦСКА прокомментировала информацию о заключении предварительного соглашения с форвардом Кириллом Капризовым.