Стало известно, какую сумму выделит Краснодарский край на премирование участников ОИ-2020

Правительство Краснодарского края выделит на награду участников Олимпийских игр — 2020 в Токио свыше 27 миллионов рублей.

Самые крупные премии — 2 миллиона рублей — достанутся обладателям серебряных наград.

«Денежные средства получат все участники, а также атлеты, занявшие с первого по восьмое места в соревнованиях… С 2019 года регион увеличил премии спортсменам-олимпийцам. Теперь серебряным призерам выплатят по 2 миллиона рублей, бронзовым — 1,5 миллиона рублей, занявшим с 4-е по 8-е место — по 750 тысяч рублей. Также все участники получат по 375 тысяч рублей», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев, чьи слова приводит администрация региона.

Серебряные медали Игр завоевали: Елена Орябинская (академическая гребля), Елена Веснина (теннис, микст), Муслим Гаджимагомедов (бокс), Алиса Тищенко (художественная гимнастика, групповое многоборье), Виктория Калинина и Анна Сень (гандбол).

Бронзовая медаль: Сергей Семенов (борьба).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный поделился мнением об отсутствии гимна и флага на церемонии награждения на Олимпийских играх — 2020 в Токио.