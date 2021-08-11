Представитель депутата прокомментировал новость о подарке в $1 млн чемпиону Олимпиады

Представитель депутата Государственной думы России Магомеда Гаджиева опроверг информацию о том, что депутат подарил $1 млн чемпиону Олимпийских игр Абдулрашиду Садулаеву, передает РБК.

Отмечается, что Гаджиев пригласил Садулаева в гости, чтобы пообщаться со спортсменом и поздравить его с победой на Олимпиаде.

7 августа борец в финале турнира в весовой категории до 97 кг победил чемпиона Игр-2016 в данном весе американца Кайла Снайдера и принес России 19-е золото в Токио. Также спортсмен был знаменосцем сборной на церемонии закрытия Олимпиады.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.