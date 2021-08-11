Борец Садулаев удалил сообщение о том, что депутат Госдумы подарил ему $1 млн

Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев удалил из своего Instagram информацию о том, что депутат Государственной думы России Магомед Гаджиев подарил ему $1 млн за победу на Олимпийских играх в Токио.

Изначально в сообщении спортсмена говорилось: «Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня $1 млн победу на Олимпиаде». Через некоторое время Садулаев исправил текст сообщения, удалив информацию о денежном вознаграждении от депутата.

7 августа борец в финале турнира в весовой категории до 97 кг победил чемпиона Игр-2016 в данном весе американца Кайла Снайдера и принес России 19-е золото в Токио. Также спортсмен был знаменосцем сборной на церемонии закрытия Олимпиады.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования проходили в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Садулаев получил $1 млн от депутата Госдумы за победу на Играх в Токио.